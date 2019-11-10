Кино

РБКРБКРоссийский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF). Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook. Картина была удостоена награды в номинации среди полнометражных лент.
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Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале

Телеканал 360°вчера в 20:52

Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля

ТАССвчера в 19:00

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Фильм «Дылда» режиссёра Балагова стал победителем на Женевском кинофестивале

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Фильм «Дылда» Балагова получил приз Женевского кинофестиваля

РИА Новостивчера в 19:31

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

РБКвчера в 20:47
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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