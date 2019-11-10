Кино
РБКРоссийский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF). Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook. Картина была удостоена награды в номинации среди полнометражных лент.
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Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале
Телеканал 360°вчера в 20:52
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