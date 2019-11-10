Кино
РБКРоссийский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF). Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook. Картина была удостоена награды в номинации среди полнометражных лент.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале
Телеканал 360°вчера в 20:52
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Единоборства
Забит Магомедшарипов: «Рад возглавить турнир UFC в Москве»
ProstoProSport 08 ноября в 10:35
Политика
В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Говорит Москва вчера в 14:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной
Life.ru вчера в 13:40
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru 08 ноября в 18:24
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии
Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
ФедералПресс 07 ноября в 23:12
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество
Синоптики «отодвинули» климатическую зиму в Москве до конца месяца
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в 10 ноября, откладывается до конца месяца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Общество
Instagram предупредил пользователей из США об отключении лайков
Социальная сеть Instagram протестирует в США функцию, которая скрывает количество лайков под постами.
Piter.tv вчера в 08:48
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 08 ноября в 09:41
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
РИА Новости вчера в 01:52
Футбол
«Индепендьенте дель Валье» выиграл Южноамериканский кубок
Sportbox.RU вчера в 23:30
Хоккей
Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
RT на русском 01:52
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 08 ноября в 11:05
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Политика
Новым послом Ирана в России станет экс-депутат меджлиса
Должность посла Ирана в России займёт бывший депутат меджлиса (парламента) страны Казем Джалали.
News.ru 01:59
Политика
В ЕБРР и ЕИБ призвали Украину не спешить с земельной реформой
Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру призвали Украину не спешить с земельной реформой.
RT на русском 00:46
Здоровье
В России стало меньше врачей скорой помощи
Согласно статистике министерства здравоохранения в России сильно сократилось число врачей скорой помощи.
EastRussia 08 ноября в 06:33
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса 08 ноября в 10:30
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в доме
ToDay News Ufa 07 ноября в 05:53