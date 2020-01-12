Кино

Piter.tvPiter.tvРоссийский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

Режиссер Кантемир Балагов лично презентовал свою картину на фестивале. В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
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