Режиссер Кантемир Балагов лично презентовал свою картину на фестивале. В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.

Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

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