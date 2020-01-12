Кино
Радио Комсомольская правдаРоссийский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
В Соединенных штатах Америки, в городе Палм-Спрингс, прошел кинофестиваль на призы FIPRESCI международной федерации кинопрессы. Мероприятие оказалось успешным для российского кинематографа. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала лента Кантемира Балагова «Дылда».
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Космос
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