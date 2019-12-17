Кино
RT на русскомРоссийский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Российский фильи «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» («International feature film»). Соответствующие список опубликован на сайте американской академии кинематографических искусств и наук.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа
Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене
Особенная дочь российской телеведущей Светлана Зейналова выступила на сцене.
Общество
Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Футбол
Владимир Кияев вступился за отстраненного Гинера
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев оценил решение комитета по этике РФС об отстранении Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца.
Здоровье
Эти три продукта защищают от рака
Американские врачи назвали три «противораковых» продукта, которые необходимо включить в свой рацион питания.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Политика
На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Происшествия
Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд
Историческое дело Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Энергетика
Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ
По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Наука
Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Происшествия
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, этапирован из столичного СИЗО в колонию для отбытия наказания.
Авто
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4
Популярный изготовитель машин АвтоВАЗ рассказал о начале производства новой версии Lada 4x4.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Происшествия
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Здоровье
Экспериментальная программа диагностики рака запущена на Урале
Огромная функция возложена на участковых терапевтов, которые, как только заподозрят рак, должны будут завести данные в программу.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Экономика
США и Китай договорились о торговом перемирии
США и Китай договорились о торговом перемирии США воздержатся от очередного раунда повышения пошлин и вдвое снизят тариф на китайский импорт в объеме $112 млрд, Китай же не станет увеличивать пошлины на ввоз американских автомобилей и нарастит закупки продовольствия и других товаров.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Футбол
СМИ Китая приняли решение не упоминать «Арсенал» из-за Езила
В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который выступил с критикой в адрес страны, притесняющей уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам.
Экономика
В Амурской области ипотеку под 2% годовых одобрили 19 семьям
Ипотеку под 2% годовых одобрили 19 молодым семьям в Амурской области, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития и внешних связей Приамурья.