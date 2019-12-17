Кино

RT на русскомRT на русскомРоссийский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Российский фильи «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» («International feature film»). Соответствующие список опубликован на сайте американской академии кинематографических искусств и наук.
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«Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на «Оскар» для иностранных фильмов

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РБК18:45

Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

RT на русском18:43

Фильм «Дылда» Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар»

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