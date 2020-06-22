Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок начал неделю в «красной зоне»
Торги на российском рынке акций начались в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:07 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 1,08% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2728,95 пункта, долларовый индекс РТС упал на 1,09% до 1236,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
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Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
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Россия занимает 44-е место по количеству тренеров в иностранных лигах
Замыкает первую тройку Сербия (34). Россия в этом списке занимает лишь 44-е место — 3 тренера работают в иностранных чемпионатах.
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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РИА Новости вчера в 13:07
Финансы
Размер материнского капитала на первенца увеличат в России
Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, до 524881 рубля может вырасти размер маткапитала на первенца.
Live24 02:52
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Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM вчера в 10:54
Здоровье
В Липецкой области для иногородних отменят въездной контроль
«Прибывших из других регионов с коронавирусом в последнее время практически не регистрируют, поэтому можно отменить въездной контроль для приезжающих в регион», — доложил Бондарев главе региона Игорю Артамонову.
Kursk.com вчера в 13:01
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Здоровье
Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com вчера в 01:12
Общество
Вирус добрался до туроператоров
Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
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Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor вчера в 23:52
Происшествия
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
РИА Новости 02:20
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Футбол
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О своих мечтах футболист рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
Privet-Rostov.ru 01:42
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК вчера в 14:50
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Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню
Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности.
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Третьяк оценил сдвиг сроков чемпионата мира по хоккею 2021 года
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил озвученные сроки проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
Нева Спорт вчера в 14:31
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
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Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32