Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся снижением индексов на 0,5-0,6%

Торги на российском рынке акций в понедельник начались с коррекции цен большинства blue chips на фоне проседающей фондовой Азии из-за опасений о второй волне коронавируса. К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2742,57 пункта, индекс РТС упал на 0,5% до 1243,69 пункта.
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Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

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Происшествия

Директора хабаровского лагеря «Холдоми» отпустили под домашний арест

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РИА Новости вчера в 23:40
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

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Общество

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РИАЦ вчера в 12:54
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

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Прецедент-Новосибирск вчера в 00:40
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Игры

Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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Футбол

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Политика

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
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Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
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Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

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Авто

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Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

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Сразу четверо новосибирцев скончались от коронавируса за сутки

Всего за последние сутки в регионе было зарегистрировано ещё 106 новых случаев заболевания.
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В Госдуме предложили расширить список моногородов

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«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

В заключительном матче 30 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. Команда Хосепа Гвардьолы сократила отставание от лидирующего «Ливерпуля», который накануне завершил свой матч с «Эвертоном» нулевой ничьей.
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