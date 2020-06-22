Торги на российском рынке акций начались в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:07 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 1,08% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2728,95 пункта, долларовый индекс РТС упал на 1,09% до 1236,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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