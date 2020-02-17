Экономика
РосбалтРоссийский фондовый рынок начал неделю в «зеленой зоне»
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 3104,67 пункта.
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Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Биатлон
Йоханнес Бе: считаю Логинова хорошим спортсменом
"Считаю, что он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал вчера", - цитирует Бе ТАСС.
Здоровье
Минздрав предложил расширить Национальный календарь прививок
Министерство здравоохранения России предлагает рассмотреть возможность включения вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок, сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме.
Футбол
УЕФА учредил награду лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о создании награды лучшему игроку матча стадии плей-офф Лиги чемпионов.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Биатлон
Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
Общество
В России предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова пояснила, что ее ведомство готово и может предложить меры по ужесточению степени ответственности за нарушение режима карантина.
Армия и оружие
Колонна боевой техники США прибыла из Ирака в Сирию
Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков машин, прибыла из Ирака в Сирию, сообщил телеканал «Скай ньюс — Арабия».
Политика
Лукашенко заявил о «шквале критики» со стороны России
Александр Лукашенко пожаловался на "шквал критики" с Российской стороны.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала инцидент с «пьяными танцами»
Светлана Лобода прокомментировала видео со своего выступления, где она пыталась закинуть ногу за голову.
Финансы
Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов 17 февраля
Российская национальная валюта закрепилась к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 17 февраля.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Единоборства
Рефери спас нокаутированного бойца от жесткого падения
В минувшие выходные рефери Ситтичай Инейд, обслуживавший поединки турнира Muay Hardcore в Таиланде, продемонстрировал невероятную реакцию, смягчив бойцу падение после жесточайшего нокаута.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Шоу-бизнес
Андрей Ургант назвал размер своей пенсии
Советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.
Политика
WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Авто
Появились первые снимки обновленного кроссовера Audi Q5
В Сети появились первые снимки обновленной версии немецкого компактного кроссовера Audi Q5, презентация которого состоится в скором времени.