Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Рынок акций РФ в минусе, индекс Мосбиржи тестирует уровень 3100 пунктов

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Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за нефтью

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Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром из-за коронавируса в КНР, откат индекса РТС стал рекордным с августа

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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,94-3,62% под влиянием новостей о коронавирусе

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Российский фондовый рынок начал неделю в сильном миноре

Росбалт02:25

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:13
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Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru 07:41
Политика

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Интерфакс 07:40
Общество

ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне

Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
News.ru 10:57
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Все школы Саратова закрываются на карантин

С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
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Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
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Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
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Йордан Осорио рассказал про свой сон с «Зенитом»

Осорио признался, что несколько раз видел сон про то, как становится чемпионом России с "Зенитом".
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Железняк оценил рассекреченные документы ЦРУ о Бандере

Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил надежду, что рассекреченные документы ЦРУ о Степане Бандере заставят Киев пересмотреть взгляды на историю.
Парламентская газета 24 января в 14:17
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
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Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
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Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open

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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru вчера в 15:01
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
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ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
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Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом

Torchlight III не будет F2P-тайтлом, а станет премиальной игрой без микротранзакций.
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Володин и Роухани обсудили развитие отношений России и Ирана

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Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ

На форуме Seltos.Club появилась неофициальная информация о том, что прием заказов на кроссовер Kia Seltos в России стартует 15 февраля текущего года.
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