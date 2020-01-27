Экономика
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке
Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
В Афганистане потерпел крушение самолет
Пассажирский самолет, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни принадлежит иностранной авиакомпании, сообщил телеканалу 1TV губернатор области Вахидулла Калимзай.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Политика
В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии
Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Политика
В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Общество
ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне
Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
Здоровье
Все школы Саратова закрываются на карантин
С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Футбол
Йордан Осорио рассказал про свой сон с «Зенитом»
Осорио признался, что несколько раз видел сон про то, как становится чемпионом России с "Зенитом".
Политика
Железняк оценил рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил надежду, что рассекреченные документы ЦРУ о Степане Бандере заставят Киев пересмотреть взгляды на историю.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
Теннис
Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Torchlight III не будет F2P-тайтлом, а станет премиальной игрой без микротранзакций.
Политика
Володин и Роухани обсудили развитие отношений России и Ирана
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Авто
Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ
На форуме Seltos.Club появилась неофициальная информация о том, что прием заказов на кроссовер Kia Seltos в России стартует 15 февраля текущего года.
Экономика
Бывшие помещения Минкомсвязи на Тверской выставили на торги за ₽1 млрд
Госкомпания «Дом.РФ» объявила торги по продаже 10 тыс. кв.м в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, 7, следует из данных автоматизированной системы торгов «Сбербанк-АСТ».