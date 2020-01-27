Экономика
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Здоровье
Более 100 человек погибли от нового коронавируса в провинции Хубэй
Более 100 человек погибли от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Здоровье
Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных
Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
Юрий Чайка заговорил о коррупции и клановости в СКФО
Препятствием для развития СКФО является коррупция, об этом заявил Юрий Чайка, который сегодня, 27 января, был представлен в качестве нового полпреда главы государства в СКФО.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Наука
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Шоу-бизнес
Пропала актриса Наталья Андрейченко
Знаменитая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко уехала от подруги на своем автомобиле и больше не выходила на связь.
Музыка
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»
Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Политика
Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине
Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Слуцкий сделал выбор между Роналду, Месси и Тарасовым
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и полузащитником Дмитрием Тарасовым, передает "Спорт-Экспресс".
Футбол
Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».
Здоровье
Режим «военного времени» введен в Тяньцзине из-за коронавируса
Власти китайского города Тяньцзинь, который находится недалеко от Пекина, объявили о введении режима "военного времени".
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.