Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань
Последний рейс с Хайнаня запланирован на 3 февраля.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Армия и оружие
Украинские спецслужбы пресекли воровство запчастей к военной технике
Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) во Львовской области остановили воровство деталей военной техники, сообщила 27 января пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
Песков разъяснил поручение президента по приговору Котову
Поручение президента России Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову связано с обращениями журналистов.
Политика
К голосованию по поправкам в Конституцию готовится ЦИК
Подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции начала Центральная избирательная комиссия.
Происшествия
В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Футбол
Сергей Юран стал главным тренером «Химок»
Определён сменщик Андрея Талалаева на посту главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Общество
Зима без снега представляет опасность для урожая
Экологи предупреждают об опасности зимы без снега.
Общество
Названо число россиян в эпицентре коронавируса
В китайском городе Ухане провинции Хубэй находится 140 россиян, сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Теннис
Макарова объявит о завершении карьеры на St. Petersburg Ladies Trophy
Олимпийская чемпионка 2016 года Екатерина Макарова на турнире St. Petersburg Ladies Trophy объявит о завершении профессиональной карьеры.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Общество
Режим ЧС ввели в Новосибирске после снегопадов
Режим ЧС ввели в Новосибирске после снегопадов. Там выпало сверхнормативное количество осадков.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Биатлон
Биатлонист Иванов прошёл отбор на чемпионат Европы
Прошедшие старты на этапе Кубка России в Ижевске являлись отборочными на чемпионат Европы.