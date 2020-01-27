Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Политика
Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны
Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Энергетика
По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа
По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Футбол
Новичок ЦСКА Шкурин не может до лета выступать под номером 11
Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что новичок клуба Илья Шкурин до лета не сможет выступать под номером 11.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Общество
Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Политика
Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Политика
В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме
В польском Освенциме располагался комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, где с 1941 по 1945 годы погибло около 1,4 млн человек.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
Происшествия
Мужчина оставил двух детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина оставил двух детей в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.
Наука
В Мехико обнаружили баню индейцев XIV века
Ученые из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили в исторической части Мехико парную баню и другие археологические свидетельства жизненного уклада местных индейцев доиспанского периода.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Биатлон
Саратовская биатлонистка стала чемпионкой мира
Экономика
Белоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Белоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты.
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Шоу-бизнес
Знакомые Отиевой рассказали о депрессии и алкоголизме певицы
Отиева рассказала, что от нее отвернулись даже друзья и родственники.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.