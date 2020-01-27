Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Интерфакс02:25

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:13

Российский фондовый рынок начал неделю в сильном миноре

Росбалт02:25

Индекс РТС опустился ниже отметки в 1550 пунктов впервые с 6 января

ТАСС08:57

Российский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

Финмаркет02:05

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру02:05

Рынок акций РФ в минусе, индекс Мосбиржи тестирует уровень 3100 пунктов

ПРАЙМ02:33
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Шоу-бизнес

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Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
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По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
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Новичок ЦСКА Шкурин не может до лета выступать под номером 11

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что новичок клуба Илья Шкурин до лета не сможет выступать под номером 11.
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Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Общество

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Газета.Ru 06:27
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Политика

Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

ТАСС вчера в 07:58
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Microsoft выпустит обновление для Windows 7

Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.
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Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Политика

Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
РИА Новости 08:30
Политика

В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме

В польском Освенциме располагался комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, где с 1941 по 1945 годы погибло около 1,4 млн человек.
Пенза-Пресс 01:39
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Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
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В России осенью появятся обновлённые Infiniti QX50 и QX80

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Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи.
REGNUM 06:36
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
Радио Sputnik вчера в 23:41
Происшествия

Мужчина оставил двух детей в аэропорту Шереметьево

Мужчина оставил двух детей в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.
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В Мехико обнаружили баню индейцев XIV века

Ученые из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили в исторической части Мехико парную баню и другие археологические свидетельства жизненного уклада местных индейцев доиспанского периода.
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В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
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Konami работает сразу над двумя играми по Silent Hill

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Саратовская биатлонистка стала чемпионкой мира

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Экономика

Белоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Белоруссия оценила потери экспортных пошлин на нефтепродукты.
Деловое.ТВ 08:15
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Российская школьница умерла по дороге в школу

В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Lenta.ru 10:01
Шоу-бизнес

Знакомые Отиевой рассказали о депрессии и алкоголизме певицы

Отиева рассказала, что от нее отвернулись даже друзья и родственники.
ФАН 10:26
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
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СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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Как работают Яндекс.Новости?
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