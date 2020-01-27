Экономика
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2835 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 2835 человек, из них 81 умер, сообщает Центральное телевидение страны.
Общество
Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений
Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Кино
Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»
Стало известно, когда выйдет первый трейлер девятой части фильма «Форсаж». Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.
Политика
МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста
МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.
Общество
Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников
Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь свои персональные данные от мошенников, в частности, рекомендовано при переводе денежных средств через интернет проверять дату регистрации домена.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Кино
Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»
До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона
Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Армия и оружие
«Исламское государство» угрожает атаковать Израиль
Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация «Исламское государство»1 распространяет в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.
Происшествия
В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Армия и оружие
В ДНР заявили о 7 обстрелах за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 декабря украинская армия 7 раз обстреляла самопровозглашенную республику.
Футбол
Хавбек «Лорьяна» Кабо может перейти в ЦСКА
В пользу москвичей говорит тот факт, что в прошлом месяце Кабо заявил, что не будет продлевать с «Лорьяном» контракт, который истекает в конце сезона, так как желает перейти в один из зарубежных клубов.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.