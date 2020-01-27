Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,94-3,62% под влиянием новостей о коронавирусе

ТАССвчера в 12:13

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за нефтью

Интерфаксвчера в 11:23

Российский фондовый рынок начал неделю в сильном миноре

Росбалтвчера в 02:25

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром из-за коронавируса в КНР, откат индекса РТС стал рекордным с августа

Финмаркетвчера в 11:17

Индекс РТС растерял рост января на фоне коронавируса, дорожают бумаги фармкомпаний

ПРАЙМвчера в 07:09

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.рувчера в 10:57

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 02:13
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Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

REGNUM 00:21
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом выросло до 2835 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 2835 человек, из них 81 умер, сообщает Центральное телевидение страны.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Lenta.ru 26 января в 21:40
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино

Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

Стало известно, когда выйдет первый трейлер девятой части фильма «Форсаж». Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.
REGNUM вчера в 16:16
Политика

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.
Вести.Ru вчера в 23:59
Общество

Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников

Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь свои персональные данные от мошенников, в частности, рекомендовано при переводе денежных средств через интернет проверять дату регистрации домена.
RT на русском 00:17
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU вчера в 08:22
Кино

Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Вокруг ТВ вчера в 10:48
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера вчера в 03:26
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru вчера в 08:30
Политика

Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
ТАСС вчера в 15:59
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

«Исламское государство» угрожает атаковать Израиль

Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация «Исламское государство»1 распространяет в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.
ФАН вчера в 13:33
Происшествия

В Чечне людей стали задерживать за фотоколлаж с Кадыровым

Кавказ Пост 26 января в 04:17
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Вести.Ru вчера в 17:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о 7 обстрелах за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 декабря украинская армия 7 раз обстреляла самопровозглашенную республику.
Московский Комсомолец вчера в 02:26
Футбол

Хавбек «Лорьяна» Кабо может перейти в ЦСКА

В пользу москвичей говорит тот факт, что в прошлом месяце Кабо заявил, что не будет продлевать с «Лорьяном» контракт, который истекает в конце сезона, так как желает перейти в один из зарубежных клубов.
ODDS.ru 00:20
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
РИА Новости вчера в 23:16
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
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