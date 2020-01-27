Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

4 фото
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Интерфакс02:25

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:13

Российский фондовый рынок начал неделю в сильном миноре

Росбалт02:25

Индекс РТС опустился ниже отметки в 1550 пунктов впервые с 6 января

ТАСС08:57

Российский фондовый рынок начал торги резким падением индексов

Финмаркет02:05

Индекс РТС растерял рост января на фоне коронавируса, дорожают бумаги фармкомпаний

ПРАЙМ07:09

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Афганистане

Lenta.ru 05:04
Происшествия

В аварии с фурой в Ленобласти погибли два человека

В Ленобласти при столкновении легкового автомобиля с фурой погибли два человека, сообщает в понедельник отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 06:51
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Здоровье

Все школы Саратова закрываются на карантин

С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Саратов 24 05:25
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва вчера в 10:41
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Футбол

Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты

Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
ИА Запад24 05:00
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Lenta.ru 06:50
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Коммерсантъ 08:06
Интернет

Сооснователь Vine запустил новое приложение для коротких видео Byte

Актуальные Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Происшествия

Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Газета.Ru 07:27
Игры

Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2

В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
REGNUM вчера в 18:08
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM 06:34
Политика

Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву

РИА Новости 06:09
Политика

Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены

Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
REGNUM 07:31
Гаджеты

Apple запатентовала гибкий компьютер iMac

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало очередную заявку на регистрацию изобретения, автором которого заявлена Apple.
Популярная механика 02:37
Культура

Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности

Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе современной пьесы".
Pravda.Ru 08:19
Футбол

Эриксен прилетел в Милан. Сегодня он пройдет медосмотр для «Интера»

Soccer.ru 05:16
Финансы

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:37
Общество

Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
РИА Новости 24 января в 05:08
Здоровье

В Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть

За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть, это больше 2700 человек.
Первый канал вчера в 23:03
Армия и оружие

Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России

США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Avia.pro 25 января в 20:18
Футбол

«Динамо» ведет переговоры с Кузяевым

Московское «Динамо» ведет переговоры с полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.
Спорт день за днем 07:28
Армия и оружие

Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии

В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Discover24 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное