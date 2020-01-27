Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Происшествия
Пассажирский самолет упал в Афганистане
Происшествия
В аварии с фурой в Ленобласти погибли два человека
В Ленобласти при столкновении легкового автомобиля с фурой погибли два человека, сообщает в понедельник отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Здоровье
Все школы Саратова закрываются на карантин
С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Футбол
Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Интернет
Сооснователь Vine запустил новое приложение для коротких видео Byte
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Игры
Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2
В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Политика
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москву
Политика
Президент Польши о России: все исторические сомнения разрешены
Российская и польская стороны, судя по всему, разрешили все сомнения по истории Второй мировой войны, полагает президент Польши Анджей Дуда.
Гаджеты
Apple запатентовала гибкий компьютер iMac
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало очередную заявку на регистрацию изобретения, автором которого заявлена Apple.
Культура
Туминас лишил Домогарова роли из-за его распущенности
Режиссер Римас Туминас пояснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от исполнения главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе современной пьесы".
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Здоровье
В Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть
За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть, это больше 2700 человек.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Футбол
«Динамо» ведет переговоры с Кузяевым
Московское «Динамо» ведет переговоры с полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.