Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок начал торги резким падением индексов
Котировки фьючерсов на индексы США с утра снижаются. Обвал нефтяных цен продолжается на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 1,47% и составил 3100,00 пункта.
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Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Происшествия
Пятерых человек в Омской области убил метиловый спирт
Пять жителей Омской области скончались в результате отравления техническим спиртом, который односельчанин продавал им под видом алкоголя, сообщает региональный СК.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Гаджеты
В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%
Компания Xiaomi сообщила о том, что в России стартовала очередная распродажа смартфонов со скидками до 50%.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Политика
Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов
Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий — с 2002-го.
Общество
Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Экономика
«Ростех» сократит вдвое затраты на развитие блокчейна в России
Вложения в развитие блокчейна в России до 2024 г. планируются в сумме 28,4 млрд руб.
Общество
«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса в Китае.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
Режим ЧС ввели в Новосибирске после снегопадов
Режим ЧС ввели в Новосибирске после снегопадов. Там выпало сверхнормативное количество осадков.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Здоровье
Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса
Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Космос
Астронавты МКС вышли в космос для ремонта спектрометра
В октябре 2019 года сообщалось о том, что астронавты NASA в течение ближайших трех месяцев выйдут в открытый космос около 10 раз, произведя во время выходов замену батарей и ремонта установленного на поверхности альфа-магнитного спектрометра.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол