Информационное агентство Finam.ru (входит в группу компаний «ФИНАМ») провело онлайн-конференцию «Российский рынок акций — горячее зимнее ралли». Её участники позитивно оценивают перспективы экономики РФ при новом правительстве, а также отмечают сохранение потенциала роста отечественных индексов.

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Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.