Экономика
РБКАналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.
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Источники сообщили о работе авиаэкспертов из России в Египте
Российские эксперты по авиационной безопасности, прибывшие в воскресенье в Египет, займутся проверкой процедуры досмотра пассажиров и багажа в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.
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Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
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Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
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Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
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