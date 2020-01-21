Экономика

РБКРБКАналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

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«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.
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