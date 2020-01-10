Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Посол Израиля заявил, что не считает Польшу антисемитской страной Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Политика Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

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Авто Sony представила электромобиль Vision-S Показ техники состоялся в рамках выставки Consumer Electronic Show, на которой представили свои новинки крупные производители техники.

Экономика На Санкт-Петербургской бирже зафиксирован трехкратный прирост счетов В 2019 году Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала трехкратный прирост счетов — с 910 тыс. до 3,06 млн.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Спорт WADA передало в CAS уведомление по спору с РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте WADA.

Авто Opel представил обновленный Opel Insignia Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.

Общество В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.