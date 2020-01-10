Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов

4 фото
Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Интерфакс02:32

Российский рынок акций открылся разнонаправленно и ушел в минус

Росбалт02:23

Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

Финмаркет02:28

Итоги дня: Возвращение аппетита к рисковым активам поддерживает «быков»

Finam.Ruвчера в 11:51

Рынок акций РФ ушел в минус после разнонаправленных колебаний на открытии

ПРАЙМ02:17

Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»

Банки.ру02:02

Российский фондовый рынок обновил исторический максимум

Московский Комсомолецвчера в 21:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Lenta.ru 02:10
Культура

В Британии запустят шоу по фильмам «Фантастические твари»

News.ru вчера в 10:52
Политика

Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Известия 02:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Известия 00:49
Политика

Посол Израиля заявил, что не считает Польшу антисемитской страной

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
News.ru вчера в 11:42
Политика

Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
РИА Новости вчера в 08:33
Гаджеты

Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR

Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать Geforce RTX 2080 Ti.
CyberSport.ru 01:37
Авто

Sony представила электромобиль Vision-S

Показ техники состоялся в рамках выставки Consumer Electronic Show, на которой представили свои новинки крупные производители техники.
RuNews24.ru 08 января в 02:18
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
РИА Новости 01:30
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Вести.Финанс 02:25
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит вчера в 05:20
Технологии

Apple подтвердила сканирование фото пользователей в iCloud

ФАН вчера в 10:15
Экономика

На Санкт-Петербургской бирже зафиксирован трехкратный прирост счетов

В 2019 году Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала трехкратный прирост счетов — с 910 тыс. до 3,06 млн.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:14
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
РБК 02:36
Авто

Mazda CX-30 рискует не доехать до России

Кроссовер Mazda CX-30 с большой долей вероятности не появится в России в этом году.
Российская газета вчера в 10:15
Спорт

WADA передало в CAS уведомление по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте WADA.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Авто

Opel представил обновленный Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
Автоновости дня вчера в 13:51
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

ToDay News Ufa 08 января в 08:35
Общество

В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
РБК вчера в 07:04
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
Армия и оружие

ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35

Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Популярная механика 08 января в 05:15
Происшествия

Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии

В Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом.
Москва 24 вчера в 08:24
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года

Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле), сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.
ТАСС 01:33
Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РБК вчера в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное