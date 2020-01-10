Финансы
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов
Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
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Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Культура
В Британии запустят шоу по фильмам «Фантастические твари»
Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
Посол Израиля заявил, что не считает Польшу антисемитской страной
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать Geforce RTX 2080 Ti.
Авто
Sony представила электромобиль Vision-S
Показ техники состоялся в рамках выставки Consumer Electronic Show, на которой представили свои новинки крупные производители техники.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Технологии
Apple подтвердила сканирование фото пользователей в iCloud
Экономика
На Санкт-Петербургской бирже зафиксирован трехкратный прирост счетов
В 2019 году Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировала трехкратный прирост счетов — с 910 тыс. до 3,06 млн.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Авто
Mazda CX-30 рискует не доехать до России
Кроссовер Mazda CX-30 с большой долей вероятности не появится в России в этом году.
Спорт
WADA передало в CAS уведомление по спору с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте WADA.
Авто
Opel представил обновленный Opel Insignia
Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Общество
В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Армия и оружие
ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35
Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Происшествия
Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии
В Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года
Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле), сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.
Происшествия