Финансы
Московский КомсомолецРоссийский фондовый рынок обновил исторический максимум
К закрытию торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи укрепился на четверть процента, до 3118,08 пункта. В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС подскочил на 0,8%, до 1601,74 пункта.
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Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Авто
Redmi празднует первый год с момента отделения от Xiaomi
Сегодня компания Redmi сообщили о том, что она отмечает год с момента отделения от Xiaomi и начала самостоятельно действительности бренда.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Ученые из Китая провели исследования, в результате которого выяснилось, что регулярное потребление зеленого чая служит профилактикой от многих заболеваний, что может послужить продлению жизни.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Футбол
«Крылья Советов» хотят подписать 19-летнего конголезца
Как сообщает "Чемпионат", переговоры с 19-летним игроком сборной Конго ведут "Крылья Советов".
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Кино
«Американскую историю ужасов» продлили сразу на три сезона
"Американскую историю ужасов" снова продлили.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Политика
В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны
В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказал, как избежать рака желудка
Космос
«Хаббл» нашел самые маленькие сгустки темной материи
Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу «Хаббл» обнаружить самые маломассивные скопления темной материи.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Гаджеты
Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12
Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Авто
Ravon хочет создать конкуренцию Lada
Топ-менеджер компании Шухрат Мирсамуков рассказал СМИ, что автопроизводитель в ближайшем будущем построить совершенно новый и не дорогой автомобиль.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Эстония перебросила всех своих семерых военных из Ирака в Кувейт
Все эстонские военные перебрались из Ирака в Кувейт, отчитался Генштаб Сил обороны Эстонии 9 января.
Космос
В Virgin Galactic рассказали о росте желающих стать космическими туристами
В частную ракетно-космическую компанию Virgin Galactic обращаются все больше желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов SpaceShipTwo, заявил генеральный директор компании Джордж Уайтсайдс в интервью телеканалу CNBC.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.