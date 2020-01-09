Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссийский фондовый рынок обновил исторический максимум

К закрытию торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи укрепился на четверть процента, до 3118,08 пункта. В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС подскочил на 0,8%, до 1601,74 пункта.
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