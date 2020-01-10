В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС подскочил на 0,8%, до 1601,74 пункта. Значительному укреплению индекса способствовало снижение курса доллара в район минимумов с мая 2018 года.

Общество Названа самая опасная для человека диета Ученые совместно с врачами сравнили существующие диеты и выбрали самую опасную для здоровья человека, пишет сайт kp.ru.

Политика Трамп заявил, что США защищают Европу от России Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские власти получают мало средств от стран Европы за защиту от России.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Общество Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Политика В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Политика Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.

Авто Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.

Хоккей Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Единоборства Фергюсон показал, как готовится к бою с Хабибом Нурмагомедовым Американский боец MMA Тони Фергюсон, которому предстоит сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, выложил видео со своей тренировки у себя на странице в Instagram.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.