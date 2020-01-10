Экономика
Московский КомсомолецРоссийский фондовый рынок обновил исторический максимум
В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС подскочил на 0,8%, до 1601,74 пункта. Значительному укреплению индекса способствовало снижение курса доллара в район минимумов с мая 2018 года.
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Происшествия
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Общество
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Общество
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