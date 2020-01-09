Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссийский фондовый рынок обновил исторический максимум

К закрытию торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи укрепился на четверть процента, до 3118,08 пункта. В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС подскочил на 0,8%, до 1601,74 пункта.
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Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

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Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП

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ФедералПресс вчера в 02:14
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
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«Лацио» - «Наполи»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

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На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным

Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
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Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
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Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
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По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
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Один из разработчиков популярной компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров намерен создать партию для участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

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Opel представил обновленный экземпляр Opel Insignia

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Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

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