Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 9 января, превысил отметку 1 600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.

Политика МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Политика Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).