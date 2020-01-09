Финансы
Банки.руИндекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года
Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 9 января, превысил отметку 1 600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
Названа причина жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
В Красноярске женщины без детей получили маткапитал на 9 млн рублей
Жительница Красноярска предоставила в ЗАГС недостоверную информацию о том, что родила ребенка дома, вдобавок подтвердила это ложными свидетельскими показаниями.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Экономика
Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Политика
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма
Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
Энергетика
Австралийская компания продала сорт тяжелой «сладкой» нефти по цене выше $96 за баррель
Австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта с премией 31 доллар за баррель к бенчмарку Dated Brent, который составляет около $65.31 за баррель.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег
Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
Происшествия
С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки
Иранские власти разобрали почти все обломки с места крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщают СМИ.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Футбол
Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Политика
Нидерланды заявили о возможной вине Ирана в крушении Boeing
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что рухнувший в Тегеране Boeing украинской авиакомпании мог быть сбит иранскими ракетами.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.