Финансы

Банки.руБанки.руИндекс РТС превысил отметку в 1 600 пунктов впервые с 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 9 января, превысил отметку 1 600 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Интерфакс02:32

Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

News.ru08 января в 06:29

Итоги дня: Возвращение аппетита к рисковым активам поддерживает «быков»

Finam.Ruвчера в 11:51

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,26-0,8%

ТАССвчера в 11:22

Индекс PTC побил рекорд 2013 года

Компаниявчера в 03:35

Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

Финмаркет02:28

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Вести.Ru08 января в 06:19
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Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

Названа причина жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье

RT на русском 08:15
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Политика

Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму

Президент РФ Владимир Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму и подчеркнул, что надо гарантировать жителям полуострова качественное бесплатное медобслуживание.
РИА Новости 07:49
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Технологии

Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Газета.Ru 07:10
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Происшествия

В Красноярске женщины без детей получили маткапитал на 9 млн рублей

Жительница Красноярска предоставила в ЗАГС недостоверную информацию о том, что родила ребенка дома, вдобавок подтвердила это ложными свидетельскими показаниями.
Krasnoyarskmedia.ru 06:18
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Экономика

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъ вчера в 16:39
Политика

МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма

Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
REGNUM 08:02
Общество

В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом

Lenta.ru 07:30
Энергетика

Австралийская компания продала сорт тяжелой «сладкой» нефти по цене выше $96 за баррель

Австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта с премией 31 доллар за баррель к бенчмарку Dated Brent, который составляет около $65.31 за баррель.
Profinance.ru вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег

Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.
Актуальные Новости вчера в 08:40
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
RT на русском 08:43
Происшествия

С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки

Иранские власти разобрали почти все обломки с места крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщают СМИ.
Взгляд.ру 07:46
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 08:50
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Футбол

Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру

РИА Новости 08:12
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
Культура

Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 08:47
Политика

Нидерланды заявили о возможной вине Ирана в крушении Boeing

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что рухнувший в Тегеране Boeing украинской авиакомпании мог быть сбит иранскими ракетами.
Взгляд.ру 08:46
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 01:08
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