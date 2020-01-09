Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.

Авто Opel представил обновленный Opel Insignia Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.

Гаджеты Xiaomi представила обновление MIUI с интересными возможностями Китайский производитель Xiaomi не перестает развивать фирменную оболочку MIUI, которая стала очень известна благодаря своим широким возможностям для настройки.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Общество В России появится перечень востребованных должностей среди учителей В пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что в России в рамках нацпроекта "Образование" будет создан отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей.

Здоровье В школы Копейска вернулся стригущий лишай В самой школе проводятся санитарные мероприятия. Напомним, осенью 2019 года в Копейске зафиксировали вспышку стригущего лишая.

Политика Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.