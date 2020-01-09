Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся легким снижением индексов

Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.
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Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

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Российский рынок акций открылся разнонаправленно и ушел в минус

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