Финансы
Московский КомсомолецРоссийский фондовый рынок обновил исторический максимум
К закрытию торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи укрепился на четверть процента, до 3118,08 пункта. В ходе торгов индекс поднимался до отметки 3124,60 пункта, обновляя исторические максимумы. Долларовый индекс РТС подскочил на 0,8%, до 1601,74 пункта.
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В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing
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Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
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После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
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