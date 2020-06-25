Финансы
Газета.RuРоссийский фондовый рынок открылся падением
Индексы российских бирж продемонстрировали падение на открытии торгов, показатель Мосбиржи снизился на 1,53%, РТС - на 2,76%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Киберспорт
Число игроков Ori and the Will of the Wisps превысило два миллиона
Разработчики из Moon Studios поделились статистикой Ori and the Will of the Wisps, из которой стало известно, что число игроков метроидвании превысило два миллиона.
Игромания.ру 05:03
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Гаджеты
Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite
Деловое.ТВ 08:01
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском вчера в 20:39
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Новые автомобили 23 июня в 02:17
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Игры
В сети появился тизер шутера Halo Infinite
Студия 343 Industries опубликовала на официальном Youtube - канале новый тизер серии шутеров Halo.
Inc-news.ru 10:28
Общество
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Армия и оружие
Пропавший танк Т-90 образца 1992 года нашелся в Сирии
Речь идет о самой старой модификации, которая в различных источниках фигурирует как образец 1992 года.
Российская газета 08:18
Общество
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с аннулированным бюллетенем журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции дважды, опечатали, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 10:15
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Футбол
Малком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании гола
Полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопрос, почему один из голов в ворота ЦСКА он отпраздновал с использованием фирменного жеста Артёма Дзюбы.
Евро-футбол.ру 09:27
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10