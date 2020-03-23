Финансы
КоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов
Позднее индекс Мосбиржи превысил отметку в 2500 пунктов впервые с 11 марта. На 10:37 он составлял 2509,51 пункта (+3,87%). Курс доллара на открытии торгов сегодня снижался до 78,13 руб. (–0,2%), евро подорожал до 84,57 руб. (+0,1%).
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