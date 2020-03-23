Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

Позднее индекс Мосбиржи превысил отметку в 2500 пунктов впервые с 11 марта. На 10:37 он составлял 2509,51 пункта (+3,87%). Курс доллара на открытии торгов сегодня снижался до 78,13 руб. (–0,2%), евро подорожал до 84,57 руб. (+0,1%).
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,3-4,2%

Интерфакс03:21

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

Коммерсантъ03:15

Индекс Мосбиржи превысил отметку 2500 пунктов

ТАСС03:44

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:04

Индекс РТС превысил 1000 пунктов на открытии торгов

РБК03:02

Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Rambler News Service04:05

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Московский Комсомолец23 марта в 03:23
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Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
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Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал

CyberSport.ru вчера в 05:51
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«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании.
Snob.ru 05:45
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У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
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Пожилым москвичам помогут с отоплением дач дровами и углем

Мэр напомнил, что с 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обяжут соблюдать домашний режим.
Москва 24 06:35
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Армия и оружие

Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 07:29
Энергетика

Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

Вчера, 24 марта белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, чиновник отметил, что «в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии».
REGNUM 04:56
Киберспорт

Команда Half-Life пока не знает, что ждёт серию после «Аликс»

Игромания.ру вчера в 09:09
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«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон авторских мультфильмов

Live24 вчера в 02:45
Общество

Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве

Глава столицы потребовал закрыть кинотеатры, детские развлекательные центры, а также игровые комнаты.
Московский Комсомолец 07:31
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Общество

В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса

По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.
Форпост Северо-Запад 06:53
Политика

Украина на 30 дней ввела режим ЧС из-за коронавируса

На Украине на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса, передает ТАСС.
Новости РуФокс 07:17
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
РИА Новости 23 марта в 23:27
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

Напомним, что ранее изданию speedme.ru стало известно о проведенном на ЗАЗе аудите качества автомобилей Lada.
SpeedMe 01:20
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Единоборства

Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Известия 05:35
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