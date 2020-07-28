Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показали единой динамики

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики и завершили торги разнонаправленно. Так, К 20:20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 2895,45 пункта, РТС снизился на 0,67%, до 1257,69 пункта, оказавшись под давлением более слабого рубля.
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