Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся ростом индексов на 0,4-0,7%

Нефтяные цены незначительно изменяются после роста накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов подрос 0,49% и составил 2899,14 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск вырос на 0,78% - до 1276,08 пункта.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
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