Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся ростом индексов на 0,4-0,7%
Нефтяные цены незначительно изменяются после роста накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов подрос 0,49% и составил 2899,14 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск вырос на 0,78% - до 1276,08 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский фондовый рынок продемонстрировал позитивный тренд на открытии торгов
Экономика сегоднявчера в 05:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
Футбол
«Локомотив» предложил Кокорину подписной бонус в 4 млн евро
Московский «Локомотив» предложил форварду Александру Кокорину большой подписной бонус.
Нева Спорт 10:11
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Единоборства
В UFC назвали дату боя Хабиба Нурмагомедова и Гэтжи
Российский чемпион легкого дивизиона UFC вернулся к тренировкам и уже начал подготовку к бою с Джастином Гэтжи, в котором Нурмагомедову предстоит в очередной, третий раз защитить свой титул.
Газета.Ru 10:45
Политика
Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан
Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbes 02:37
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59
Общество
В 2021 году в Калининграде капитально отремонтируют 6 улиц
Работы по четырем улицам в Балтрайоне (Автомобильная, Павлика Морозова, Транспортная и Судостроительная) завершатся в 2022 году.
КП - Калининград 08:51
Армия и оружие
Финские военные заподозрили два российских Су-27 в нарушении границы
Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 сегодня днём, предположительно, нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 10:24
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Игры
Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении
В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.
3DNews 06:23
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Шоу-бизнес
На юбилее Григорьева-Апполонова присутствовала его экс-супруга
Помимо артистов, Григорьев-Апполонов позвал на юбилей бывшую жену Марию Зубкову.
RuNews24.ru 06:23
Гаджеты
TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры
Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года.
Ридус вчера в 10:35
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Культура
Нижегородцы выбрали эскиз памятника Александру Невскому
Нижегородцы выбрали эскиз будущего памятника Александру Невскому авторского коллектива под руководством народного художника РФ Андрея Ковальчука, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 10:26
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Газета.Ru 10:35
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов
В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51