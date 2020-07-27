Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся ростом индексов на 0,4-0,7%
Нефтяные цены незначительно изменяются после роста накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов подрос 0,49% и составил 2899,14 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск вырос на 0,78% - до 1276,08 пункта.
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Финансы
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов
В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
Общество
В Крыму выявили 23 новых случая коронавируса за сутки
Всего в Крыму зафиксировано 1139 случаев коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 03:03
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Стоимость варьируется от 600 до 800 тысяч рублей. В прямом эфире можно было заметить, что на украшении были бриллианты и цитрины.
CT news 04:11
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Космос
Мы все умрем. Переработка космического мусора: трата сил или выгода?
Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков.
Sputnik Южная Осетия 25 июля в 05:34
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Кино
Кэтрин Лэнгфорд рассказала об удаленной сцене с дочкой Тони Старка в «Мстителях: Финал»
Актриса сыграла повзрослевшую дочь Тони Старка по имени Морган, но авторы картины решили отказаться от сцены с ее участием.
Popcornnews.ru 02:45
Происшествия
В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
Наука
У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции
Как рассказали специалисты на Международной конференции Ассоциации болезни Альцгеймера, у вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции.
Газета DAILY 02:59
Экономика
Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Кино
Асмус раскрыла секрет успеха фильма «Китобой»
SM News вчера в 12:32
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Армия и оружие
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400.
РИА Новости 04:34
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Общество
Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус
У арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Взгляд.ру вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось
Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
Газета.Ru 03:21
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 17:09