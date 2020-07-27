Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся ростом индексов на 0,4-0,7%

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Нефтяные цены незначительно изменяются после роста накануне. Индекс МосБиржи за минуту торгов подрос 0,49% и составил 2899,14 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск вырос на 0,78% - до 1276,08 пункта.
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