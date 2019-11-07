Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся снижением
Американские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют сегодня с утра. Фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
Происшествия
Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
Финансы
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Спорт
Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных
23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
Общество
На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября
Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Экономика
Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group
Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.