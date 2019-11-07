Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся снижением

Американские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют сегодня с утра. Фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Российский фондовый рынок открылся снижением

Финмаркет02:05

Российский фондовый рынок открылся в миноре

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Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру02:05

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:08

Рынок акций РФ снижается вслед за акциями нефтегазового и финансового секторов

ПРАЙМ02:15

Акции «Газпрома» под давлением новостей о новом иске «Нафтогаза»

Finam.Ruвчера в 06:45
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
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Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
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Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
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Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Российская газета 06:23
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Происшествия

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Происшествия

Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:05
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

REGNUM 05:02
Финансы

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Происшествия

Россиянин зарезал свою семью и попытался сжечь себя из-за долгов

Lenta.ru 05:26
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Газета.Ru вчера в 21:55
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Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Якутии завели дело из-за посторонней женщины за штурвалом самолета

РБК 04:54
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Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных

23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
Известия 03:48
Общество

На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября

Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Российская газета 02:57
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Культура

Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне

Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 06:21
Происшествия

В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Экономика

Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%.
Ведомости 07:03
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
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