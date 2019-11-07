Финансы
ФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся снижением
Американские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют сегодня с утра. Фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Здоровье
Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга
Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Футбол
Клаудио Борги: Гальярдо станет тренером «Барселоны» в декабре
Экс-тренер сборной Чили, а ныне журналист Клаудио Борги поделился инсайдерской информацией по поводу возможного прихода в стан «Барселоны» Марсело Гальярдо.
Metaratings 04:12
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании родственников аль-Багдади
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о задержании в Сирии родственников убитого главы Исламского государства (запрещенная в России экстремистская группировка).
Радио Комсомольская правда вчера в 08:38
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество
В России могут отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, предлагающий отменить штрафы за превышение средней скорости движения.
CarsWeek.ru 01:54
Экономика
Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Общество
Британский словарь определил словосочетание года
Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
Москва 24 02:33
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову.
МонаВиста вчера в 10:50
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Интернет
В WhatsApp обновили настройки приватности
В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Политика
Глава ФСБ заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Западные страны начали активно вмешиваться во внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, передает «РИА Новости».
РБК 03:56
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Происшествия
Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели
В Красноярске днем в конце недели ожидается до -14 градусов, ночью до -18.
Известия 03:45
Происшествия
В Томской области избили врача за констатацию смерти пациента
Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, однако появившийся родственник покойного потребовал продолжать оказывать пациенту медицинскую помощь.
Московский Комсомолец 03:53
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53