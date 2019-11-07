Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский фондовый рынок открылся снижением

Американские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют сегодня с утра. Фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Российский фондовый рынок открылся снижением

Финмаркет02:05

Российский фондовый рынок открылся в миноре

Росбалт02:51

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру02:05

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:08

Рынок акций РФ снижается вслед за акциями нефтегазового и финансового секторов

ПРАЙМ02:15

Акции «Газпрома» под давлением новостей о новом иске «Нафтогаза»

Finam.Ruвчера в 06:45
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Футбол

Клаудио Борги: «В декабре „Барселону“ возглавит Гальярдо»

Бывший аргентинский футболист, ныне тренер Клаудио Борги назвал имя следующего главного тренера «Барселоны», который в декабре сменит на этом посту Эрнесто Вальверде.
Матч ТВ 01:19
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

В Оренбуржье арестован первый замглавы Новотроицка

REGNUM 03:13
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Происшествия

Россиянина объявили в розыск по подозрению в убийстве в Австралии

Полиция Австралии разыскивает россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:39
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность авиакомпании Azur Air

Росавиация по итогам проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности администрации перевозчика недостатки, влияющие на безопасность полетов.
Инфорос вчера в 11:56
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

РБК вчера в 02:31
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Политика

Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Культура

Вышел фильм про Децла от Романа Супера. Это сериал

Журналист Роман Супер выпустил первую серию фильма про рэпера Децла — Кирилла Толмацкого.
Телеканал 360° 03:24
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Политика

Россия отказалась работать с США по сирийской нефти

Россия не будет работать с США по вопросам, которые касаются сирийской нефти, поскольку ресурсы принадлежат народу республики.
Мойка78 вчера в 06:52
Общество

На границе России выявили 1,8 тысячи зараженных людей

За девять месяцев 2019 года на границе России обнаружили 1,8 тысячи человек с подозрением на различные инфекционные заболевания.
Московский Комсомолец 02:54
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости вчера в 07:17
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб

Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать хлеб без вмятин и трещин, а также не забывать о сроке годности продукции.
РИА Новости вчера в 22:25
Происшествия

Десять человек госпитализированы после отравления угарным газом в Югре

Десять человек были госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, в том числе восемь детей.
REGNUM вчера в 23:34
Авто

Новый Toyota RAV4 начали собирать в России

Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10
Политика

Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика

Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Общество

Росстат: средняя зарплата учителей в России составила 40 тысяч рублей

По данным Росстата, в период с января по сентябрь 2019 года средняя зарплата школьных учителей в России составила 40 377 рублей.
Православие и Мир вчера в 03:06
Политика

Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия вчера в 20:11
Общество

Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

В Уфе начали проверку после избиения до смерти мужчины у школы

Об избиении инвалида в ночь на 3 ноября в Кировском районе Уфы сообщили местные СМИ, которые уточнили, что причиной избиения стал отказ инвалида дать деньги пьяным мужчинам.
Российская газета 01:15
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