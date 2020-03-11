Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Гаджеты Apple отменила презентацию iPhone SE 2 Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте.

Экономика Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат.

Технологии Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.

Происшествия Напавший на саратовского таксиста пассажир наказан штрафом в 10 тысяч Мировой суд усмотрел правонарушение "нанесение побоев, причинивших боль" и постановил назначить наказание правонарушителю в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. с учетом смягчающих обстоятельств (малолетний ребенок, признание вины) и отсутствием отягчающих.

Наука Противоэпилептический препарат помогает при алкоголизме В США ученые обнаружили, что против алкоголизма может помочь противоэпилептический препарат габапентин.

Происшествия Липский: решение по Халиеву окончательно не принято В феврале Халиев обжаловал решение об отстранении и вернулся к службе, однако впоследствии Казанский райсуд повторно отстранил от должности главу следственного отдела Челнов.