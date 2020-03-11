Финансы
Православие и МирТорги на московской бирже открылись падением курса рубля
Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.
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