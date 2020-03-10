Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссийский фондовый рынок рухнул после обвала цен на нефть

Ценные бумаги российских нефтегазовых компаний упали на 12-15%, потребительского сектора до 28%, сообщает ТАСС. Курс доллара находится на отметке 71,86 рубля, евро торгуется на уровне 81,58 рубля. Обвал рынков произошел на фоне рекордного обрушения цен на нефть после распада сделки ОПЕК+.
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Торги открылись резким падением российского рынка акций

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