Ценные бумаги российских нефтегазовых компаний упали на 12-15%, потребительского сектора до 28%, сообщает ТАСС. Курс доллара находится на отметке 71,86 рубля, евро торгуется на уровне 81,58 рубля. Обвал рынков произошел на фоне рекордного обрушения цен на нефть после распада сделки ОПЕК+.

Российский фондовый рынок рухнул после обвала цен на нефть

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