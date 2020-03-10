Экономика
ТАССРоссийский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок
Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель.
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох
Исследование показало, что эти доисторические люди могли создавать как примитивные, так и сложные инструменты, как будто из разных эпох.
Шоу-бизнес
Саша Зверева подтвердила беременность
Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Трамп не приедет в Москву на День Победы
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
Общество
Израиль вводит обязательный карантин для въезжающих в страну
Двухнедельный карантин вводят власти Израиля на фоне распространения коронавируса для всех граждан, въезжающих в страну.
Экономика
Аксенов дал прогноз ценовой ситуации в Крыму на фоне обвала рубля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что нынешнее резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется в ближайшее время.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае срыва перемирия в Идлибе
Власти США приветствуют договоренности, которые были достигнуты с Турцией, но сомневаются в том, что РФ и Сирия будут их исполнять.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Армия и оружие
США доставляют в Ирак оборонные системы для защиты от Ирана
Доставка оборонных систем осуществляется с целью защиты от потенциальных атак со стороны Ирана, отметил Маккензи.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Армия и оружие
Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии
В сентябре пользователи интернета высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов, с демонстрацией ржавого танка.
Авто
Названы цены на новый Geely Coolray для России
Напомним, что в России кроссовер Geely Coolray будет комплектоваться 1,5-литровым турбированным двигателем на 150 лошадиных сил, созданным в связке с инженерами Volvo.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Общество
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Космос
В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
Политика
Собянин предложил президенту «пойти на выборы, а не переназначиться»
Мэр столицы выступил за то, чтобы действующий президент мог выставить свою кандидатуру на новых выборах Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что озвученная во вторник, 10 марта, идея разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах ожидаема.
Происшествия
В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы
В Севастополе в результате падения со скалы в районе мыса Фиолент погиб неизвестный мужчина, второй человек получил множественные травмы.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка ВСУ
Финансы
Рубль отыграл почти 40% утреннего падения
К середине дня во вторник, 10 марта, рубль отыграл почти 40% утреннего падения, сообщает Интерфакс.
Происшествия
В Испании сбежавший лев оказался собакой
Политика
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).