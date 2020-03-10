Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.

При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

Политика Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Футбол Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.

Политика Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.

Шоу-бизнес Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.

Экономика Песков заявил о запасе прочности российской экономики «Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.

Энергетика Западные СМИ: Россию ждет экономический крах В результате падения цен на нефть Россия рискует впоследствии терять по 100-150 миллионов долларов в день, сообщает немецкое издание.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.