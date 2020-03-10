Экономика
ТАССРоссийский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок
Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель.
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