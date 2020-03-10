Экономика
Взгляд.руИндекс Мосбиржи рухнул на открытии торгов
Ключевые фондовые индексы России обвалились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Индекс Мосбиржи упал на 10,4% – до 2436 пункта, индекс РТС – на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), передает ТАСС.
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Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Путин выступил против продления полномочий президента РФ
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме, высказался против продления президентских полномочий.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
Экономика
Фондовые торги в США открылись ростом после падения котировок 9 марта
Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Экономика
С 12 марта авиабилеты за рубеж подорожают почти на 12%
Напомним, что из-за падения цен на нефть на мировом рынке снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Кино
Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»
Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Армия и оружие
США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет
США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".
Политика
Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»
Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа
Актриса Анастасия Макеева впервые показала своего мужа Александра Саковича.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Футбол
Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М
В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
Происшествия
Суд смягчил наказание скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар
Верховный суд Чувашии, рассмотрев апелляцию по делу сына главы Чебоксар Олега Ладыкова, осужденного на 3 года 9 месяцев в колонии общего режима за оставление места ДТП с пострадавшим, заменил ему колонию общего режима на колонию-поселение, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
Общество
Власти Москвы отменят «Крымскую весну» на Тверской из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса столичные власти отменят крупнейшее мероприятие фестиваля «Крымская весна» — праздничную программу на Тверской улице.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Политика
Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа
Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Экономика
Калининградская область выдала первую сельскую ипотеку по госпрограмме
Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.