Экономика

Взгляд.руВзгляд.руИндекс Мосбиржи рухнул на открытии торгов

Ключевые фондовые индексы России обвалились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Индекс Мосбиржи упал на 10,4% – до 2436 пункта, индекс РТС – на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года), передает ТАСС.
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