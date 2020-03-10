Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссийские фондовые индексы поднялись после обвала

Российские фондовые индексы "отскочили" после падения при открытии первых торгов после праздников, следует из данных торгов на Московской бирже. Так, к 10:30 мск рублевый индекс МосБиржи снижался примерно на 8%, валютный индекс РТС опускался примерно на 13%.
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Центробанк в курсе

Российская газета11:26

Российский рынок акций рухнул на открытии торгов

РЕН ТВ03:05

Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок

ТАСС03:45

Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

Ведомости03:07

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Коммерсантъ03:06

«Никаких 150 рублей за доллар». Что будет с российским рынком после падения нефти

ПРАЙМ08:00

Индекс Мосбиржи обвалился на 10% после выхода России из сделки ОПЕК+

РБК03:01
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:30, Ашберн
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Финансы

Доллар и евро снова начали расти

Во вторник 10 марта торги на Московской бирже начались с повышения курса доллара до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рубля.
REGNUM 09:46
Политика

Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».
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Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 09:37
Игры

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.
Чемпионат 12:00
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Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
РИА Новости 10:27
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Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото

Ресурс VideoCardz опубликовал фотографию материнской платы марки SOYO, которая основана на чипсете AMD B550.
3DNews 06:13
Наука

Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох

Исследование показало, что эти доисторические люди могли создавать как примитивные, так и сложные инструменты, как будто из разных эпох.
МонаВиста 07 марта в 14:05
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews 11:29
Общество

Формат полиса ОСАГО обновился в России

С воскресенья в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08 марта в 07:31
Финансы

Новый «черный вторник» на российском рынке не повторился

«Черного вторника» 16 декабря 2014 года не произошло – тогда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, курс евро достигал 100 рублей.
Взгляд.ру 13:15
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
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Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Экономика

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей

Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
РИА Новости 04:41
Происшествия

В Севастополе осужден начальник базы ГСМ одной из войсковых частей

Погрешность измерений объема хранящихся на базе ГСМ запасов позволяла злоумышленнику скрывать образовавшуюся таким образом недостачу.
Вести Севастополя 08:57
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 13:22
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Политика

Путин рассказал, в каком случае пойдет на новый срок

Президент экстренно выступил перед депутатами Госдумы, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 08:44
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Армия и оружие

На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М

В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
Московский Комсомолец 09:53
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
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Политика

Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
РИА Новости 12:47
Авто

Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus

В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Военное дело 04:43
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Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Общество

Власти Италии закрыли на карантин всю страну

На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.
Российская газета 13:06
Политика

Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 09:25
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