Российские фондовые индексы "отскочили" после падения при открытии первых торгов после праздников, следует из данных торгов на Московской бирже. Так, к 10:30 мск рублевый индекс МосБиржи снижался примерно на 8%, валютный индекс РТС опускался примерно на 13%.

Финансы Доллар и евро снова начали расти Во вторник 10 марта торги на Московской бирже начались с повышения курса доллара до 72,17 рублей, евро — до 81,93 рубля.

Политика Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».

Игры Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.

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Авто Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.

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