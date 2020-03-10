Экономика
Российская газетаРоссийские фондовые индексы поднялись после обвала
Российские фондовые индексы "отскочили" после падения при открытии первых торгов после праздников, следует из данных торгов на Московской бирже. Так, к 10:30 мск рублевый индекс МосБиржи снижался примерно на 8%, валютный индекс РТС опускался примерно на 13%.
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Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
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Политика
Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.
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Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
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Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото
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Исследование показало, что эти доисторические люди могли создавать как примитивные, так и сложные инструменты, как будто из разных эпох.
Общество
Формат полиса ОСАГО обновился в России
С воскресенья в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО, сообщает Газета.ru.
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Новый «черный вторник» на российском рынке не повторился
«Черного вторника» 16 декабря 2014 года не произошло – тогда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, курс евро достигал 100 рублей.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Происшествия
В Севастополе осужден начальник базы ГСМ одной из войсковых частей
Погрешность измерений объема хранящихся на базе ГСМ запасов позволяла злоумышленнику скрывать образовавшуюся таким образом недостачу.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Политика
Путин рассказал, в каком случае пойдет на новый срок
Президент экстренно выступил перед депутатами Госдумы, сообщает ИА DEITA.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М
В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
Авто
Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus
В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Политика
Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
Общество
Власти Италии закрыли на карантин всю страну
На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.