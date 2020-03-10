Экономика
РИА НовостиРынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний. Так, рублевый индекс Московской биржи к 10:27 мск снизился на 7,5% — до 2514 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,6%, до 1100 пунктов.
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Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения страны может быть заражено коронавирусом, если страны Европы не примут меры по борьбе с эпидемией, пишет Reuters.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Экономика
«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил еще более сильным ударом по Сирии
Если какие либо противоборствующие Турции в Сирии вооруженные соединения нарушат режим прекращения огня, то турецкие военные нанесут по Идлибу еще более сильный удар, чем ранее, предупредил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Политика
ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции
Депутаты ГД приняли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в голосовании по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Коронавирус: Украина ввела карантин по всей стране
Кабмин Украины распорядился ввести карантин по всей Украине из-за распространения китайского коронавируса.
Гаджеты
В iOS 14 появится меню приложений, как в Android
В мобильной операционной системе iOS 14 появится меню приложений, как в Android. Однако реализация этого меню будет несколько иной.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Шоу-бизнес
Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
Итальянская "Рома" не полетит в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против местной "Севильи", сообщается на странице римского футбольного клуба в Twitter.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Политика
В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Общество
Ученые рассказали, как обмануть детектор лжи
Обмануть полиграф проще-простого, поэтому доверять результатам исследований на детекторе лжи не стоит, заявили российские ученые.
Общество
Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса
Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате
Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.
Футбол
Луиз Адриано повторил достижение Неймара
«Палмейрас» на своем поле выиграл у «Гуарани» в матче Кубка Либертадорес (3:1). Хет-трик в составе хозяев оформил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.