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Российский фондовый рынок за день упал на 10,5%

Российский рынок акций показал резкое падение на фоне последних новостей из Донбасса.
Ivbg.ru
Российские фондовые индексы – Мосбиржи и РТС – после роста на 2% в первый час торгов к полудню начали падать на 2,5%. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с 27 января.
Smotrim.ru
Курс доллара расчетами "завтра" к 19:14 мск рос на 1,89 рубля — 79,19 рубля, евро — на 2,21 рубля, до 89,76 рубля.
РИА Новости
В понедельник главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Владимира Путина признать независимость республик.
РИА Новости

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