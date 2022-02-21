Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик стало «стратегическим шагом», который позволит спасти жизни людей, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Скандально известная актриса Мария Шукшина осудила режиссеров Александра Сокурова и Андрея Звягинцева, выступивших против указа президента РФ о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, пишет abhazia-news.ru.
В некоторых случаях при передозировке витамина D у пациентов может не наблюдаться каких-либо ярко выраженных признаков или отклонений – это затрудняет диагностику гипервитаминоза, поделились подробностями специалисты.