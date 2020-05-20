Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРоссийский фондовый рынок закрылся в плюсе

Ростом основных биржевых индексов на позитивном внешнем фоне закрылся Российский фондовый рынок, 20 мая сообщает сайт Московской биржи. Тенденцию к росту проявили почти все основные биржевые индексы.
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Российский фондовый рынок закрылся в плюсе

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Рынок акций РФ в среду раллировал выше 2770п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

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Российский рынок открылся около нуля, продают «Сургутнефтегаз»

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