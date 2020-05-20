Ростом основных биржевых индексов на позитивном внешнем фоне закрылся Российский фондовый рынок, 20 мая сообщает сайт Московской биржи. Тенденцию к росту проявили почти все основные биржевые индексы.

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