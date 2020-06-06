Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. Об этом сообщил судостроительный завод «Северная верфь», передает «Интерфакс».
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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошел заключительные испытания в Балтийском море
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Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
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Право.ру вчера в 14:10
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В Краснодарском крае открыли пляжи
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В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
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Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг
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Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.
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В Германии раскритиковали решение Трампа о выводе войск из страны
Члены парламента Германии от правящего консервативного блока раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из страны.
Lenta.ru 18:16
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Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит
Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.
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Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры
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Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Член ТИК Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в управе Нижегородского района
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Ксения Собчак прокомментировала беспредел, творившийся в ее соцсетях
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