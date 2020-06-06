Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. Об этом сообщил судостроительный завод «Северная верфь», передает «Интерфакс».

Энергетика Эксперт оценил, когда ждать роста цен на нефть Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов оценил вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям.

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 832

Игры Гоночный симулятор Project CARS 3 готов к запуску Гоночный симулятор Project CARS 3 уже готов к выпуску этим летом для игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК. 4

Кино Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.

Политика Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите Подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина развернули в Чите военный госпиталь, в котором будут лечить зараженных коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Киберспорт Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде. 2

Футбол ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер «Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,1K

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 171

Происшествия В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB. 146

Наука Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС). 61

Здоровье Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.

Гаджеты Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.

Авто Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.

Общество Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Общество В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры «С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении. 41

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Происшествия Член ТИК Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в управе Нижегородского района Член территориальной избирательной комиссии Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в здании управы Нижегородского района.