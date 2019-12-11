Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиФрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны. Видео запуска опубликовал телеканал "Звезда".
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«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провел стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море. «Звезда» публикует эксклюзивное видео пуска. Траекторию полета «Калибра» отслеживали сверхзвуковые истребители.
ТК Звездавчера в 19:45

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Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма

РБК00:17

Российский сторожевик отстрелялся в Черном море

Вести.Ruвчера в 06:26

Опубликовано видео пуска «Калибра» с фрегата «Адмирал Эссен»

Аргументы и Фактывчера в 23:34

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

РИА Новостивчера в 22:11

Точно в цель: как выглядел запуск «Калибра» для экипажа «Адмирала Эссен»

ТК Звезда00:46

Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы в Черном море

Известия00:08

Фрегат «Адмирал Эссен» провёл стрельбы в Чёрном море

News.ruвчера в 04:10
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Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
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Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году

Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
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Стало известно, зачем на белом медведе написали «Т-34»

Российская газета вчера в 08:45
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA по России

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Толк 09 декабря в 20:41
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
RT на русском 00:32
Футбол

Восемь воспитанников академии продлили контракты с «Ростовом»

ФК Ростов вчера в 10:10
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Политика

Лавров: скоро российских дипломатов обвинят в приёме допинга

Отвечая на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова на пресс-конференции в Вашингтоне, Лавров отметил, что Шифф комментирует в таком ключе элементарный для любой страны контакт между главой МИД и президентом другой страны.
RT на русском вчера в 18:42
Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08 декабря в 08:12
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

«Болгарский поток» начнет работу с 1 января

ГЛАС.RU 09 декабря в 03:09
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек

REGNUM 09 декабря в 22:29
Здоровье

Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»

В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
FreeNews-Volga 00:52
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Политика

Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
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Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:56
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
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Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
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Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

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Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

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Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

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Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America

Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

Певица Азиза захотела устроить концерт памяти Началовой. У нее как раз был хит, который можно было бы презентовать на таком мероприятии.
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