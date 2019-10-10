Футбол

Татар-информТатар-информРоссийский футбол получил от УЕФА 800 млн евро за последние 15 лет

Российский футбольный союз получил от УЕФА 800 млн евро с 2004 года. Об этом во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, заявил глава европейского футбола Александр Чеферин, сообщает Sports.ru.
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