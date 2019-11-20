Российский футболист Заур Садаев, который выступает в чемпионате Турции за команду ФК «Анкарагюджю», пропал без вести. Как рассказал тренер клуба Мустафа Каплан, Садаев не отвечает на звонки, к настоящему моменту о нем нет совершенно никакой информации.

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Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

Спорт день за днем

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