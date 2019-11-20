Футбол
ФАНРоссийский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Российский футболист Заур Садаев, который выступает в чемпионате Турции за команду ФК «Анкарагюджю», пропал без вести. Как рассказал тренер клуба Мустафа Каплан, Садаев не отвечает на звонки, к настоящему моменту о нем нет совершенно никакой информации.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
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Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Госдума приняла бюджет на три года
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
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Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
Политика
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Общество
Кудрин отказал попрошайке в подаянии
Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке.
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Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Происшествия
Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся
Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
Общество
Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT
Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети появилась фотография интерьера рестайлинговой Lada 4x4. Внедорожник обзавелся модернизированной приборной панелью и новыми креслами.
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Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.