Футбол

ФАНФАНРоссийский футболист Садаев пропал без вести в Турции

Российский футболист Заур Садаев, который выступает в чемпионате Турции за команду ФК «Анкарагюджю», пропал без вести. Как рассказал тренер клуба Мустафа Каплан, Садаев не отвечает на звонки, к настоящему моменту о нем нет совершенно никакой информации.
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с чего всё началось
Российский футболист Заур Садаев, который летом подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", уже более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщает Milliyet
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