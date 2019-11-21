с чего всё началось

Российский футболист Заур Садаев, который выступает в чемпионате Турции за команду ФК «Анкарагюджю», пропал без вести. Как рассказал тренер клуба Мустафа Каплан, Садаев не отвечает на звонки, к настоящему моменту о нем нет совершенно никакой информации.

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

Экономика АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% «Детского мира» АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».

Происшествия Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.

Политика Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Общество Лобода появилась на постере с лидером Rammstein Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.

Экономика «Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.

Общество Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.

Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.

Экономика «Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций Через месяц две дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку.