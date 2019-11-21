Футбол
ФАНРоссийский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Российский футболист Заур Садаев, который выступает в чемпионате Турции за команду ФК «Анкарагюджю», пропал без вести. Как рассказал тренер клуба Мустафа Каплан, Садаев не отвечает на звонки, к настоящему моменту о нем нет совершенно никакой информации.
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с чего всё началось
Российский футболист Заур Садаев, который летом подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", уже более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщает Milliyet.РИА Новостивчера в 03:43
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Заур Садаев: Я решил, что больше не буду играть за «Анкарагюджю», контракт разорван
Советский спортвчера в 06:39
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