с чего всё началось

Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.

Спорт день за днем

Общество Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава, опубликованного замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.

Технологии Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

Политика СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.

Политика Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

Происшествия В Крыму на уроке умер десятиклассник В Крыму на уроке умер школьник, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

Футбол После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.

Происшествия Петербурженка больше часа охраняла неадекватного мужчину По словам женщины, неадекватный мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов документы и к нему стали относиться лояльнее.

Здоровье Медсправка для водительского удостоверения подорожает Чтобы получить медицинскую справку, теперь необходимо всем поголовно сдавать на анализ мочу и кровь.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Музыка Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Политика ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Политика Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей "Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.